Decazeville. Les animations se succèdent

L’association Antirhouille (Saint-Roch) et le café associatif La Bassine, 21 rue Clémenceau à Decazeville, programment plusieurs animations cet été. Après le bal traditionnel qui a réuni près de 300 personnes à l’amphithéâtre sous la mairie, la photographe Caroline Goldblum, alias Vitalia, a proposé de retracer l’événement en photos. Ses beaux clichés ont été exposés à la Bassine (voir une de ses photographies ci-contre). S’en est suivie une journée jeux ainsi que le vernissage de l’exposition de l’artiste-peintre local Jean Poujade. Puis, dimanche dernier, c’est Baptiste Bergon, alias Tisto, un autre enfant du pays, qui a proposé une initiation et un close-up de magie.

Le magicien a régalé les petites têtes blondes et brunes avec ses tours impressionnants et incroyables. Bravo aux artistes, aux intervenants, aux bénévoles qui font vivre le territoire grâce à des événements culturels et des animations originales. De nouveaux rendez-vous seront proposés courant septembre.

Le café associatif la Bassine est ouvert le dimanche, de 11 heures à 17 heures, misant sur les rencontres et échanges.