Golinhac. Musique et gastronomie font bon ménage

Dans le cadre des "Balades musicales" en Aveyron, l’association Euroropik music en partenariat avec la communauté des communes Comtal Lot et de la mairie de Golinhac, a organisé pour la troisième édition "Mozart gastronomique". Une assistance nombreuse, une centaine de personne, ont assisté à la salle des fêtes à la représentation. Un concert exceptionnel, agrémenté de quelques délicieuses bouchées aux saveurs asiatiques confectionnés par Sarah Truong Qi, Cheffe cuisinière. Un concept audacieux et multi-sensoriel qui a permis à nos oreilles et à nos papilles de s’évader grâce une une prestation prometteuse. Le public n’a pas ménagé ses applaudissement pour cet grand moment de musique. Félicitations aux organisateurs.