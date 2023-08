Naucelle. Quilles au maillet : les championnats ont fait la part belle aux clubs aveyronnais

Naucelle avait mis les "petits plats dans les grands" pour organiser le 31e championnat de France par équipe de quilles au maillet. Une journée qui a fédéré de nombreux bénévoles issus d’autres associations, et toujours prompt à répondre présents aux grands évènements du territoire. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 42 équipes étaient accueillies, 126 licenciés, 24 terrains de jeux, 20 clubs représentés, 4 arbitres pour assurer le bon déroulement des épreuves. Les joueurs locaux engagés dans les épreuves n’ont pu obtenir un titre, trop de pression que de jouer à domicile. À l’issue des épreuves qui se sont déroulées sous une chaleur torride, en fin d’après-midi, se déroulait la remise des titres, animée par Alain Bovo (comité national de quilles au maillet). Gérard Mayeux, président du Maillet naucellois, soulagé, remerciait les instances nationales d’avoir choisi Naucelle pour l’organisation de ce championnat. Il remerciait ensuite Karine Clément, maire et présidente du Pays ségali, d’avoir soutenu ces épreuves, avec l’appui logistique de la mairie, et l’écoute bienveillante du premier adjoint, responsable des sports. Karine Clément, prenait ensuite le micro, pour remercier tous les bénévoles, qui ont œuvré pour la réussite de l’évènement dans des infrastructures capables de les accueillir. C’est aussi l’occasion de faire découvrir le "maillet". Virginie Firmin, après avoir excusé Arnaud Viala et Jacques Barbezange, constatait l’importance activité de l’évènement. Un sport physique, ouvert à tous, où il faut une certaine adresse. Elle annonçait la création de l’agence du sport (crée par le conseil départemental) qui accompagnera tous les petits clubs dans les grands évènements pour promouvoir "Sport et Santé". Partenaire de l’évènement, Pascal Mazet (Conseiller Régional) soulignait l’intérêt de la région pour ses sports traditionnels.

Résultats

Finale du principal, seniors mixtes. 1. Maillet ruthénois (Marie). 2. Le Pas (Lahille). 3. Auch (Mothe).

Complémentaire mixte. 1. Argences-en-Aubrac (Gomez). 2. Sénergues (Vigouroux). 3. Argences-en-Aubrac (Chazilly).

Consolante. 1. ELPB (Rodriguez). 2. Cransac (Volte). 3. Sénergues (Laurent Carles).

Féminines. Principal. 1. Viella (32, Pinéda). 2 : Argences-en-Aubrac (Magne).

Complémentaire. 1. Argences-en-Aubrac. 2. Le Pas (Fontan).

Consolante. 1. Argences-en-Aubrac (Roux). 2. Maillet ruthénois (Garric). Super consolante. 1. Argences-en-Aubrac (Calmels). 2. Bozouls (Malgouyres).