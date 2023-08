Argences en Aubrac. Alpuech : aligot et amitié au menu !

Un triple A pour ce moment annuel, de partage et d’émotions entre toutes les générations. Un moment de bruits, comme nous aimons, de rires et de musique, de retrouvailles et de rencontres, d’accolades et de sourires, et puis, des souvenirs de cette année au buron, de cette autre dans une étable, de ces années au Pradel, de cette année où les bâches avaient été tendues entre tracteurs et remorques, un orage avait mis ses menaces à exécution ! Et puis cette année-ci, la meilleure…, parce que les jeunes avaient convié ceux des villages voisins, parce que ceux que l’on a connus tout petit, assument la relève, pour tourner "l’aligot", parce que l’on voit pointer dans les regards des enfants le désir de prendre à leur tour, ce bâton, qui mérite pour être transmis, des bras forts et de la résistance à l’effort. Un millésime exceptionnel, par ce ciel bleu, par ce temps chaud, où le groupe "Los Oyolos" a fait vibrer… le public de la scène au chapiteau et entraîner dans la danse tous ceux qui aiment cette musique traditionnelle et vivante de modernité ! Et puis un ciel qui distribue ses étoiles à ceux qui ne veulent pas que cela se termine, sans danser puis discuter, puis danser à nouveau, alors que déjà le jour qui pointe nous invite à prendre un peu… de repos, pour nettoyer, ranger, chaudrons, vaisselle, tables et bancs, jusqu’au prochain événement, "La Davalada" ; dites "Lo Dabolado,", le 8 octobre, pour encore des partages et des rencontres entre villages et passionnés de l’Aubrac, terre de traditions et d’accueil ! On se souvient et on espère, on accueille et on tolère, on agit et on sait faire… non pas on, mais nous, tous réunis… À l’an que vèn ! Que se siam pas mai, que siguem pas mens… À l’année prochaine, peut-être pas plus, mais pas moins (adaptation des vœux du Nouvel an ! ).