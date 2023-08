Luc-la-Primaube. De nombreuses animations proposées aux tennismen

Le Tennis club de la Route d’Argent est un club qui offre une variété d’installations à La Primaube, Olemps et Ceignac, pour les amateurs de tennis de toutes les compétences et de tous les âges. Le club dispose de plusieurs terrains bien entretenus, qui peuvent être réservés via une plateforme en ligne, pour les licenciés du club ainsi que pour les joueurs occasionnels. Les terrains sont situés dans un cadre paisible, propice à la détente et à la concentration. Des compétitions, des entraînements et des cours de tennis sont régulièrement organisés pour permettre aux membres de se perfectionner dans ce sport populaire. Le club bénéficie également de la salle Citadelle à l’espace St-Exupéry et de la salle omnisports à proximité des terrains de La Vallée à La Primaube.

Depuis avril 2021, dans un cadre verdoyant et une vue superbe, les adhérents du club TRCA utilisent le court de padel de Ceignac lors de rencontres amicales, de tournoi et de match de championnat. Ce nouvel équipement a permis au club de compléter son activité, en développant l’enseignement du padel par son équipe de moniteurs professionnels et de juges arbitres ayant obtenu les diplômes nécessaires pour pouvoir l’enseigner et homologuer les compétitions. Une école de padel s’est mise en place progressivement avec des groupes de niveau de l’initiation à la compétition. Le court de Padel est accessible sur réservation à tous ceux qui le souhaitent.

Le padel, c’est quoi ? C’est un sport de raquette dérivé du tennis. Le padel, qui ressemble au squash, se joue sur un court plus petit (20 m de long et 10 m de large) avec un filet qui délimite les deux côtés du terrain et des grillages ou des vitres. La surface généralement utilisée est du gazon synthétique sablé ou semi-sablé, de couleur vert, bleu ou ocre. En plein essor depuis le début des années 2000, le padel compte aujourd’hui plus de 70 000 pratiquants en France. À la croisée du tennis et du squash, il se pratique en double. Ludique et convivial, le padel est avant tout un sport accessible à tous, idéal pour une pratique familiale ou entre copains.