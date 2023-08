Salles-la-Source. Galerie de la Cascade : derniers jours de l’exposition de Thierry Carrier

Ce sont plus de 650 visiteurs qui sont déjà venus découvrir la peinture de Thierry Carrier à la galerie de la cascade et ce malgré les grosses chaleurs qui n’encouragent pas les déplacements. Ce n’est pas fini puisque cette fin de semaine l’exposition sera encore visible : il reste jeudi 24 août, vendredi 25 août, samedi 26 août et dimanche 27 août de 14 h 30 à 18 h. L’occasion d’aller voir ou revoir cette belle exposition, des scènes improbables, voire irréelles, les personnages, hommes, femmes, enfants, suspendus dans un environnement minimaliste. La prochaine exposition présentera les œuvres d’Alain Ballereau, du 10 septembre au 15 octobre.

Le vernissage aura lieu le 9 septembre à partir de 18 heures.