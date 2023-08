Entraygues-sur-Truyère. Randonnée nocturne à Ginolhac

Dans le cadre des animations de l’été, les bénévoles de l’association "les Seniors Sportifs d’Entraygues" ont proposé une randonnée nocturne d’Entraygues à Ginolhac (11 km et 500 m de dénivelé). Après avoir franchi le pont de Truyère, le groupe a entrepris la montée sur Ginolhac en empruntant le camin d’Olt. Après un début un peu sportif, les randonneurs composés en majorité d’estivants, suivaient un agréable chemin dans une forêt de chênes pour atteindre le plateau et profiter de magnifiques panoramas. Un apéritif, offert par la municipalité d’Entraygues, attendait les marcheurs dans le village de Ginolhac. Ce fut un agréable moment d’échanges entre les touristes et les habitants. Après un pique-nique tiré du sac, le groupe amorçait la descente de nuit sur Entraygues, côté vallée de la Truyère. Un défilé de frontales serpentait sur le chemin de Pargues avant le retour place de la République. Un grand merci à la municipalité, au Bureau d’information touristique d’Entraygues et aux bénévoles du club pour ce moment convivial apprécié de tous.