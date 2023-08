Fermeture du lac du Val de Lenne : "On a aucune chance de rouvrir d'ici dimanche 27 août"

Depuis le 8 août, le lac du Val de Lenne, à Baraqueville, lieu de baignade, de pêche et de loisirs nautiques, est fermé en raison d'une prolifération de cyanobactéries ou appelées aussi l'algue tueuse de chiens.

David Pailhas est le responsable du service sport et des zones de baignade pour la communauté de communes Pays Ségali. Il revient sur la fermeture, depuis le 8 août, du lac du Val de Lenne, à Baraqueville, sous le coup d'un arrêté municipal en raison de la présence de cyanobactéries qui prolifèrent lorsqu'il y a une hausse de la température de l'eau, la présence d'éléments nutritifs tels que le phosphore ou l'azote dont l'origine peut provenir d'eaux usées ou d'engrais, ou d'un cours d'eau avec un débit faible voire stagnant.

Combien d'analyses sont effectuées et par qui ?

L'ouverture du plan d'eau du Val de Lenne, en ce qui concerne la baignade, se fait avec l'aval de l'ARS et de la préfecture. Dès lors que le lac est déclaré ouvert avec les dates bloquées (pour cette saison du 24 juin au 27 août 2023), des analyses sont effectuées tous les mois, notamment, un mois avant l'ouverture.

Des analyses réalisées par l'ARS et un bureau privé

En complément des analyses réalisées par l'ARS, la communauté de communes du Pays Ségali en rajoute une deuxième par l'intermédiaire d'un bureau d'études privé, ID eaux, basé dans le Lot. Cette société fait des analyses beaucoup plus approfondies qui donnent toutes les références biologiques du lac, son état d'équilibre. Cela double donc l'ensemble des contrôles effectués par l'ARS.

Ces analyses sont réalisées de manières conjointes. On croise les résultats. À partir de là, on peut prendre les décisions qui s'imposent et conformes aux besoins. La police de l'eau relève de la municipalité.

Comment sont effectués les prélèvements ?

Chaque organisme a son fonctionnement. L'ARS envoie des préleveurs, qui, eux vont travailler surtout autour et dans la zone de baignade. ID eaux, va, elle,, faire une analyse beaucoup plus précise et large sur l'ensemble du lac. Ils vont se déplacer avec le bateau qu'on leur met à disposition pour aller faire des prélèvements à différentes profondeurs et dans différentes zones du lac ainsi que dans la zone de baignade.

Le seuil fixé par l'ARS doit être supérieur à 1 m3 par litre

Le 7 août, nous avons eu une analyse ainsi que le 8 août. Les deux ont coïncidé pour signaler la présence de cyanobactéries en trop grande quantité, c'est-à-dire supérieure à 1 m3 par litre. C'est le seuil fixé par l'ARS. S'il est dépassé, cela impose la fermeture de la baignade.

En cas de fermeture comme c'est le cas, d'autres analyses sont-elles réalisées ?

On fait une contre-analyse. La problématique avec les cyanobactéries, c'est que c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée. L'efflorescence, c'est-à-dire la floraison de ces algues peut durer, deux, quatre, huit, douze jours... Il n'y a pas de règle.

Les cyanobactéries, c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée

Cela nous permet de maintenir les arrêtés. On conserve les maîtres-nageurs sur place, qui font des patrouilles à vélo ou en bateau, pour informer la population et les vacanciers.

Afin que personne ne rentre dans l'eau ?

Oui, notamment pour les chiens, car c'est pour eux que c'est le plus dangereux.

La surveillance de la baignade se termine ce dimanche 27 août...

Au vu de l'état actuel du plan d'eau particulièrement impacté, on a aucune chance d'ouvrir à nouveau. Je pense que l'ARS va diligenter une dernière analyse début septembre de manière à avoir une idée des conditions de la formation ou de la disparition des algues.

Idem pour la pêche qui est interdite aussi ?

En effet, cette contre-analyse va nous permettre de pouvoir rouvrir la pêche et les activités nautiques. Car il y a des gens qui vont faire de la planche à voile ou du paddle de manière libre.

Un lac modeste mais qui fait office de gros point positif pour Baraqueville

C'est un lac modeste mais qui fait office de gros point positif pour Baraqueville et le territoire. Il y a un aménagement paysager sympa, 2,4 de chemins autour, 30 km de chemins balisés.