Les Américains préfèrent les placements de produits aux publicités

(ETX Daily Up) - Serait-ce la fin de la publicité traditionnelle ? De plus en plus de séries et de films privilégient le placement de produits, et cette stratégie porte ses fruits. D'après une étude, les Américains seraient bien plus sensibles à ce marketing.

Après avoir regardé une série ou le dernier film à l'affiche, avez-vous déjà recherché les différentes pièces portées par les acteurs principaux ? Les placements de produits dans les programmes sont devenus monnaie courante à Hollywood, en atteste le regain de ventes des Birkenstock grâce au succès phénoménal du film "Barbie" de Greta Gerwig. Et d'après une étude de BenLabs auprès de plus de 650 adultes américains, réalisée en avril 2023, les trois quarts des consommateurs ont déclaré avoir effectué des recherches sur un produit ou une marque après les avoir vus dans une série ou un film.

Cet intérêt boosté par les programmes se traduit même par des achats puisque près de 60% de ces personnes ont fini par acheter le produit en question ou un autre article de la marque. En plus de favoriser l'achat des produits mis en avant dans telle série ou tel film, cette stratégie permet donc de faire découvrir d'autres articles de la marque mise en avant. Une aubaine pour les entreprises qui peuvent donc profiter de cette publicité indirecte, et ce même sur des programmes diffusés sur les plateformes de streaming n'ayant pas de publicités.

L'avenir de la publicité

Au-delà d'avoir un impact significatif sur les ventes, les Américains ont aussi une vision plus positive des placements de produits contrairement à la publicité. Un peu plus de la moitié des répondants ont avoué préférer regarder une série ayant des placements de produits au détriment de celles rythmées par la publicité.

Et les ventes se font rapidement : plus de la moitié des consommateurs ayant réalisé un achat après avoir vu un produit dans une série, l'a effectué dans la journée suivant sa découverte à la télévision, a précisé l'étude.

Le marché des placements de produits prend de plus en plus d'ampleur. D'après un rapport de PQ Media, les dépenses de placements de produits ont dépassé les 15 milliards de dollars aux Etats-Unis et pourraient même atteindre les 23,5 milliards de dollars d'ici 2026, ainsi que près de 41,5 milliards de dollars dans le monde.