Rodez : une visite historique du Piton qui en met plein la vue jusqu'au 31 août

Jusqu'au 31 août 2023, l'Office de tourisme de Rodez propose une visite guidée non des moins surprenante. Découvrir la ville et son patrimoine grâce aux sens. Ouïe, odorat, vue, goût et toucher. Aucun ne fait exception.

Pour la deuxième année consécutive, Amandine, guide conférencière, propose une première approche pour connaître la ville de Rodez grâce aux sens de chacun. Ouïe, odorat, vue, goût et toucher. Dans le cadre de la programmation Pays d’art et d’histoire, tous sont sollicités lors de la balade sensorielle qu’elle a imaginée. Une balade familiale Comment la ville de Rodez s’est-elle enrichie ? Grâce au toucher et à l’odorat, les participants se mettent en quête de la réponse. Les yeux fermés, ils sentent et touchent un bout de cuir. Ce qui leur enseignera que le commerce de peaux de mouton a permis à de nombreux commerçants de faire fortune. Le mazel, les gargouilles de la cathédrale, les vestiges de l’époque gallo-romaine, la maison d’Armagnac… Quand on est Ruthénois, on passe quotidiennement devant ces lieux. Cette visite permet de s’y arrêter et d’en connaître davantage sur l’histoire de la ville, anciennement appelée Segodunum (« La colline forte »). En rentrant dans la cathédrale, la guide demande aux participants de définir l’odeur qu’ils perçoivent. Ce n’est sans aucun doute l’humidité qui leur vient en premier à l’esprit, les nappes phréatiques étant situées à seulement huit mètres en dessous de leurs pieds. Ils posent ensuite leurs mains sur différentes pierres de la cathédrale, qui est en réalité bâtie à partir de gré et de calcaire. L’activité phare de cette visite : l’observation des clés de voûtes de la cathédrale avec un miroir. "C’est ludique, ça change de la visite traditionnelle. L’activité avec le miroir permet par exemple de focaliser son attention sur des détails que l’on ne voit pas au premier coup d’œil. De plus, on est acteur de la visite, ce qui fait passer le temps très vite", confie Arthur, venu découvrir la région avec ses parents. Un avis que Catherine, venue avec ses trois enfants, partage. "On a moins d’informations qu’une visite guidée traditionnelle, mais des informations choisies que l’on retient mieux. C’est une bonne introduction qui donne envie d’en savoir plus sur la ville de Rodez." La visite se termine par une dégustation de sirops locaux. Une découverte de l’Aveyron, gorgée d’anecdotes et d’expériences sensorielles, qui prendra fin le 31 août 2023. Les mardis et jeudi à 14 h 30. Sur réservation.