Decazeville. Les randonneurs sont bien présents malgré la canicule

En juillet, comparé à l’an passé, il y a eu davantage de pèlerins sur le GR 65, chemin de grande randonnée de Saint-Jacques-de-Compostelle. Août est parti sur la même tendance, ceux qui empruntent la route depuis Noailhac ont pu le constater. Mais les "cheminants" se font un peu plus rares depuis le début de l’épisode caniculaire. Toutefois, en début de semaine, le bureau de Decazeville de l’office de tourisme communautaire a accueilli un charmant groupe de 9 randonneurs venus du "bout de la terre".

Cette expression, ont-ils expliqué, désigne la pointe nord du Finistère (Bretagne), une région habituée à des températures plus clémentes. Ces amis, âgés de 65 à 75 ans, marchent ensemble chaque semaine. Et, en 2023, ils ont entrepris un tronçon du GR 65 allant de Conques à Cahors, à une cadence d’environ 20 km par jour. Malgré la canicule ils gardaient leur enthousiasme. Ils ont souligné la beauté de la région. Et une fois leur crédenciale tamponnée (carnet de route), ils sont repartis sur le chemin de Saint-Jacques dans la bonne humeur. L’équipe de l’office de tourisme et du thermalisme leur a souhaité bonne route.

Les marcheurs au long cours, tout comme les randonneurs locaux, doivent plutôt marcher le matin, boire beaucoup d’eau et se protéger la tête contre le soleil et la chaleur.