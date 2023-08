Moto : une spéciale surprise ce matin sur l'Aveyronnaise classic, Verona toujours en tête à la mi-journée

Les organisateurs de l'Aveyronnaise classic avaient bien gardé leur secret : en plus du parcours annoncé, ils ont proposé une spéciale surprise à Lapanouse-de-Cernon. Pas de quoi déstabiliser le champion du monde italien sur sa Gas Gas toujours largement en tête à mi deuxième journée, même si la matinée n'a pas été de tout repos pour lui.

Ils ont les nerfs solides Loïc Desmazes et toute sa bande. Si la vigilance rouge canicule les a obligés jeudi à scinder en deux et même à raboter de cinq à trois spéciales le menu de la première journée de leur 19e édition de l'Aveyronnaise classic ; ils ont proposé une jolie surprise aux quelque 500 pilotes ayant pris le départ de la deuxième journée ce matin depuis Salles Curan.

En effet, après le secteur chronométré de Vezins, où le leader Andrea Verona n'a fait "que" 3e, lui qui avait réalisé le grand chelem la veille sur sa Gas Gas 350 cc, les enduristes sont partis pour le ravitaillement à la Cavalerie. Et alors qu'ils croyaient ensuite rejoindre Fondamente pour la 2e des quatre spéciales au programme du jour (enfin pensaient-ils), on les a aiguillés vers Lapanouse-de-Cernon. Là, les attendait une spéciale surprise ! "Ça se fait parfois lors des classiques, on ne l'avait pas annoncé, éclaire Loïc Desmazes. L'intérêt aussi au-delà de faire plaisir aux pilotes, c'est que personne n'a pu la reconnaître. "

Et à ce jeu-là, le champion du monde transalpin n'a pas déçu. Bouclant le secteur en 2'04'' devant tout le monde, se rassurant aussi alors qu'il devait se contenter, après les trois spéciales matinales, de la deuxième place du classement journalier derrière Valérian Debaud et sa Motorbike, pour moins d'une seconde. Mais il conservait toujours la tête au cumulé des deux jours, avec 18 secondes d'avance sur le Tranais Jérémy Tarroux et sa KTM.

Il reste désormais deux spéciales pour boucler cette deuxième journée. Avec des départs à 13 h 45 à Camarès et 15 h 30 près de l'aérodrome de Belmont-sur-Rance, point de chute du jour. À moins, bien sûr, que les organisateurs aient encore joué aux petits cachottiers...