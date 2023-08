Orages, pluies intenses, risque d'inondations et de grêle : 59 départements placés en vigilances orange et jaune, l'Occitanie concernée

Météo France annonce la fin de l'épisode de canicule après quatre jours intenses. Pluies intenses par endroits, orages, vent, voire de la grêle vont faire leur retour ce samedi 26 août et pour une majeure partie du week-end.

Après quatre journées intenses de canicule qui ont fait suffoquer la France et vu de nombreux records de température tomber sur une période très courte, on passe à l'autre extrême en cette fin de semaine et pour le week-end.

Fin de l'alerte canicule samedi

Ce vendredi 25 août 2023, Météo France place, dans son bulletin, 6 départements en vigilance jaune pluie inondation (Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche).

6 départements en vigilance orange orages et pluie-inondation

47 sont placés en vigilance jaune orages et 6 en orange (Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche). Ces vigilances sont maintenues, pour l'heure, pour la journée de samedi.

\ud83d\udd36 6 départements en Orange pic.twitter.com/KBvyijI2Li — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 25, 2023

On note déjà un net changement de temps avec la chute des températures. Depuis ce vendredi matin, des paquets pluvieux et orageux circulent du centre-est au nord-est. "Après une relative accalmie, l'activité orageuse s'intensifie de nouveau cet après-midi sur de nombreuses régions de l'est, notamment sur le sud du Massif central, de l'est de l'Auvergne et de Rhône-Alpes jusqu'en Bourgogne Franche-Comté et jusqu'aux frontières allemandes", indique les météorologues.

Risques de pluies intenses, des rafales de vent élevés, possibles chutes de grêles

Et de reprendre : "L'activité pourra être forte avec localement un risque des pluies intenses en peu de temps, des rafales de vent pouvant atteindre 90 à 100 km/h, et des chutes de grêle, de taille parfois modérée". Ce vendredi soir toutefois, la dégradation orageuse avec des phénomènes parfois forts, finit par s'étendre jusqu'au nord de la Provence.

Ce samedi 26 août, "le temps sera orageux sur le sud du pays avec une activité temporairement forte sur le sud-est. Avec un ciel chargé d'averses qui va s'étendre des Pyrénées à l'Auvergne Rhône-Alpes, à la Franche-Comté et au sud de l'Alsace.

Des orages marqués en Occitanie

Des orages plus marqués traverseront toute l'Occitanie d'ouest en est jusqu'aux rivages du Golfe du Lion à la mi-journée. Mais les orages les plus virulents avec un risque de grêle, de rafales et de pluies intenses sont surtout attendus dans l'après-midi sur l'est du Languedoc, la Provence et du sud de Rhône-Alpes aux Alpes du nord.

Les orages les plus virulents attendus en Languedoc

En soirée et nuit suivante, de nouvelles pluies localement orageuses débordent des Pyrénées et s'étendent à tout le Sud Ouest jusqu'en Languedoc-Roussillon.

Chute des températures

La chute des températures se généralise. Au lever, les minimales seront encore comprises entre 20 et 24 degrés sur le pourtour méditerranéen, entre 16 et 19 sur les plaines du Sud-Ouest.

Les maximales atteindront 27 à 31 degrés sur les régions méditerranéennes.