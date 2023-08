Pass'Port : êtes-vous éligible à cette aide de 50 € et quand allez-vous la recevoir ?

Qui dit rentrée des classes dit reprise d'une pratique sportive. Pour donner un coup de pouce aux familles, une aide de 50 € baptisée Pass'Sport est mise en place par le gouvernement pour participer au financement de l'adhésion dans un club ou association sportif.

Destinée aux enfants des familles modestes, notamment celles qui reçoivent l'allocation de rentrée scolaire, cette aide forfaitaire de 50 € permet de réduire les frais d'inscription à une activité sportive.

Le Pass'Sport, c'est quoi ?

Le Pass’Sport est une mesure pouvoir d’achat mise en place par le gouvernement destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus éloignés de la pratique sportive, en raison d’un handicap ou pour des raisons financières, un accès facilité à une pratique sportive pérenne dans le temps en bénéficiant d’un cadre structurant et éducatif comme le club sportif peut en proposer.

Qui est concerné ?

Les personnes nées entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2017 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus)



Les personnes nées entre le 1er juin 2003 et le 31 décembre 2017 bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 19 ans révolus)



Les personnes nées entre le 16 septembre 1992 et le 31 décembre 2007 bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans)



Les étudiants, âgés de 28 ans révolus au plus, et bénéficient au plus tard le 15 octobre 2023, d’une bourse de l’état de l’enseignement supérieur sous conditions de ressources, d’une aide annuelle du CROUS ou d’une bourse régionale pour les formations sanitaires et sociales pour l’année universitaire 2023-2024

Comment et quand en faire la demande ?

Au cours de la dernière semaine du mois d’août 2023, un email va être envoyé par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux familles éligibles. Pour les étudiants boursiers, il faudra attendre octobre.

Il contient un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50 € au moment de l’inscription dans un club sportif éligible.

Comment faire si je n'ai pas reçu mon code ?

À compter du 1er septembre 2023, si vous n’avez pas reçu votre code Pass’Sport dans votre boîte mail, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos courriers indésirables.

Si ce n’est pas le cas, vous pourrez vous connecter début septembre sur le nouveau Portail Pass’Sport, qui permettra aux jeunes et aux familles éligibles de récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par email ou s’ils l’ont perdu.

Quand l'allocation va-t-elle être versée ?

Cette aide de 50 € n'est pas une prime qui va vous être versée sur votre compte bancaire. Il s'agit d'une réduction de 50 € sur les frais d'inscription qui sera appliquée par le club ou l'association au moment de l'inscription sous remise du code unique.

Charge ensuite aux clubs sportifs de réclamer l'indemnisation au ministère chargé des Sports avant la fin de l'année 2023.