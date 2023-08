Villefranche-de-Rouergue. Une foire à la musique d’occasion au Château de Graves

Une journée exceptionnelle autour de la musique est proposée samedi 9 septembre au Château de Graves par l’Ajar, en partenariat avec Africajarc pour le concert du soir.

À partir de 9 h et jusqu’à 17 h, on pourra venir chiner "toute la musique d’occasion" entre instruments, partitions, documents, affiches, CD, vinyles, livres, matériel divers… autour des stands installés dans le parc. Des emplacements sont encore disponibles au prix de 2 € le m2. Inscriptions 06 09 30 33 90/ajarbureaucollegial@gmail.com.

À 19 h : pique-nique sorti du sac. Une animation musicale accompagnera la journée et le repas

Concert de musique africaine

À 21 h : rendez-vous pour un concert en partenariat avec Africajarc, toujours au Château de Graves avec le groupe D’Jam Tribu. Déjà programmé dans de nombreux festivals (Carcassonne, Cajarc, Dakar, Jazzzébre), D’jam Tribu a fait la 1re partie de Tiken Jah Fakoly, Manu Dibango, Irma, Seun Kuti, Orchestre National de Barbès. Avec Abdoulaye Kouyaté au chant et aux percussions, Éric Flandrain à la batterie, le bassiste Marley Cook, Bernardo Entrialgo à la guitare et Alexandre Augé au saxophone, D’Jam Tribu possède un style original, fruit du mélange de cultures et d’influences musicales multiples entre le Sénégal, l’Espagne, la Catalogne et la France. D’Jam Tribu ensorcelle, à chaque concert, son public. Des chants Wolofs rythmés au son puissant et mélodique, portés par une rythmique afro punk – reggae et l’énergie du rock.

Une musique festive qui se danse par ses rythmes et ses percussions et qui s’écoute par ses mélodies et ses improvisations. À danser, à écouter mais aussi à regarder par une présence scénique incontestable.

Tarif plein : 18 €/ réduit 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, PMR…), gratuit – 12 ans (un repli dans la salle des fêtes du Château est prévu en cas de mauvais temps).

Réservations auprès de l’office de tourisme au 05 36 16 20 00 ou billetterie sur place.