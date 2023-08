Mayran. Cath Le Moss et Nathalie Andrieu exposent à l’office de tourisme

Cath Le Moss est autodidacte. Après avoir travaillé l’abstrait elle travaille le figuratif contemporain. Elle aime mélanger les matières et les techniques, explorer les couleurs au gré de ses pensées et émotions. Son but est de rendre l’art accessible, personnel, intime et émouvant.

Nathalie Andrieu, en travaillant le fer, la résine, le textile et la peinture donne vie à des nombreux personnages au caractère singulier. Ce qu’elle préfère dans la création est l’ombre de ses personnages projetés sur le mur lorsqu’on éclaire la sculpture. Elle change en fonction de la lumière et des jours et donne de la poésie à ses créations.

Ce mélange de peintures colorées et de sculptures donne vie et gaieté à l’espace exposition de l’office de tourisme. À découvrir depuis le 19 août et jusqu’au 30 septembre l’exposition de Cath Le Moss et Nathalie Andrieu à l’office de tourisme tous les jours en août et tous les jours en septembre (sauf le samedi) de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.

Plus de renseignements : office de tourisme au 05 65 64 46 11 ou tourisme-belcastel@pays-rignacois.fr