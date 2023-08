Florentin-la-Capelle. Christelle et Romain se sont dit "oui" !

Samedi 19 août, sous un grand soleil estival, Christelle Bosc, ingénieur chef de projet et Romain Garabuau, ingénieur informaticien, ont uni leur destinée en présence de leur petite fille Éloïse. Ils ont été accueillis à la mairie de Florentin par Lucien Veyre qui a reçu leur consentement. Le long cortège s’est ensuite dirigé vers l’église pour la cérémonie religieuse célébrée par le père Jean Adjé. La sortie s’est effectuée sous une pluie de pétales devant un grand nombre de parents et d’amis. Tous ont ensuite rejoint la salle des fêtes où était servi le vin d’honneur avant de se rendre à l’espace culturel du Nayrac pour le repas de noces, lequel s’est poursuivi tard dans une joyeuse ambiance.

Le couple est domicilié à Canabols, commune de la Loubière.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux et félicitations aux parents : Odile et Daniel Bosc du Bès et Chantal et Laurent Garabuau d’Onet-le-Château.