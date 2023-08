Espalion : la crèche intercommunale et éco-responsable attendue pour 2024

La construction de la crèche à Espalion se distingue par son approche environnementale, mettant en avant l’utilisation de matériaux locaux et durables.

La communauté de communes Comtal, Lot et Truyère construit une crèche à Espalion en mettant l’accent sur les services pour les tout-petits et les familles. La crèche pourra accueillir jusqu’à 58 enfants.

Le bâtiment adoptera une approche sobre et écologique, avec des espaces extérieurs spacieux, comprenant un espace jeu et un potager. Les travaux sont gérés par des entreprises locales, avec un budget total de 2,2 millions d’euros.

Écoresponsable et matériaux locaux

Les architectes des Ateliers ORRA et WIP Architecture, en collaboration avec les bureaux d’études OCD et Batiserf, dirigent la construction d’une nouvelle crèche intercommunale à Espalion. Prévue pour être achevée au 1er semestre 2024, la crèche met l’accent sur l’utilisation de matériaux locaux et respectueux de l’environnement.

Le projet repose sur une approche de construction simple, combinant des façades en béton recyclé provenant de déconstructions avec une charpente intérieure en poteaux poutres en bois préfabriqués. Cette combinaison vise à réduire l’impact carbone et à intégrer harmonieusement le bâtiment dans son environnement. Une trame constructive est utilisée pour minimiser les portées et faciliter l’utilisation de produits standardisés, permettant une construction efficace et rapide.

Le bois mis en avant

Le bois est largement intégré dans le projet, utilisé de diverses manières pour créer un environnement chaleureux et fonctionnel. La structure intérieure est principalement composée de poteaux poutres, favorisant des espaces ouverts avec de nombreuses percées visuelles entre les pièces et l’extérieur.

Une charpente en bois offre des cheminements techniques pratiques et une protection contre le soleil grâce à son large débord de toiture. Des habillages acoustiques en bois perforés sont utilisés pour une ambiance adaptée à une crèche, et un mobilier sur mesure, conçu par les architectes, offre des solutions fonctionnelles et esthétiques.

Achèvement de la couverture pour la mi-octobre

L’entreprise Viguier de Salles-la-Source est chargée de la réalisation de la charpente. Depuis le mois de juillet, l’équipe dirigée par Émilien Viguier installe des éléments en acier et en bois massif sur place. Les ouvrages sont protégés des intempéries pour préserver leur finition pendant la période d’été. Actuellement en pause estivale, le chantier reprendra en septembre pour achever la couverture d’ici mi-octobre. La crèche est déjà partiellement couverte, et elle devrait être livrée en 2024.