Football : "les dieux du foot n’étaient pas avec nous", les réactions après Rodez - Valenciennes

Samedi 26 août, Rodez a enchaîné une deuxième défaite en s'inclinant 0-1 sur la pelouse de Paul-Lignon contre Valenciennes. Au bout d'une rencontre chargée en frustration pour les Ruthénois. Réactions des entraîneurs et de deux joueurs.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Il y a beaucoup de déception. Le but est embêtant, parce que je trouve qu’il est stupide sur une touche. Mais après, il faut plus de réalisme… On a fait une grosse deuxième mi-temps avec beaucoup de frappes, de centres, d’occasions. Mais à un moment, il faut être réaliste ! Ce n’est pas évident de marquer un but, mais là, on doit quand même en mettre au moins un. Si je regarde l’ensemble du match, je suis satisfait de ce que j’ai vu après la 20e minute. Les dieux du foot n’étaient pas avec nous. À part la finition, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs.

Jorge Maciel, entraîneur de Valenciennes

On avait besoin de confirmer notre travail, nos sensations. Le groupe avait envie de tourner la page et d’aller chercher quelque chose. C’était très important. Maintenant, il faut continuer comme ça. En face, il y avait une très bonne équipe, qui manie très bien le ballon, qui a beaucoup de diversité dans son jeu. On n’arrive pas pour l’instant à jouer comme on veut, mais on est irréprochables dans la solidarité.

Giovanni Haag, milieu de Rodez

« Beaucoup de frustration », la réaction du Ruthénois Giovanni Haag après la défaite 0-1 de #Rodez contre Valenciennes #Ligue2 #football pic.twitter.com/tcqjRXKqlh — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) August 26, 2023



Ugo Bonnet, attaquant de Valenciennes et ancien Ruthénois