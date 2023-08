Decazeville. Vite lu

Collecte de sang lundi 28 août à Almont-les-Junies. L’association des Donneurs de sang bénévoles de Decazeville et sa région ainsi que l’Établissement Français du Sang vous attendent nombreux lundi 28 août, de 15 heures à 18 h 30, à la salle polyvalente d’Almont-les-Junies. Le sang manque en période estivale, votre don sera le bienvenu. Il est conseillé de ne pas être à jeun et de boire avant et après le don. Toutes les personnes entre 18 et 70 ans, pesant plus de 50 kg et n’ayant pas été transfusées peuvent donner. Pour éviter une longue attente, il est demandé de privilégier la prise de rendez-vous sur le site (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr). Bien évidemment, les personnes n’ayant pas de rendez-vous seront acceptées sans problème.

Expo au cinéma la Strada. Les As de la Jungle, à la Strada, est une exposition qui permet de mieux connaître les super justiciers de la forêt et d’en savoir un peu plus sur ces films. À voir dans le hall du cinéma jusqu’à la fin du mois d’août.