Fête votive : un festival du rire et de la bonne humeur

Une nouvelle fois, les sympathiques membres du comité des fêtes ont offert aux habitants du village un bon moment de détente, de plaisir et de convivialité, lors de la fête votive qui s’est déroulée, récemment.

Elle a débuté le dimanche soir, à la salle des fêtes par le concours de belote organisée par la chorale du village "Saint-Martin en chantant", où 28 équipes se sont affrontées en toute convivialité. En début d’après-midi, l’innovation de cette édition a été la course de tracteurs à pédales pour enfants jusqu’à 10 ans, où une quinzaine de pilotes se sont présentés sur la ligne de départ pour en découdre. Ensuite, l’animation très attendue, a été la course de caisses à savon. Une quinzaine de pilotes y ont participé. Ils ont offert aux très nombreux spectateurs de beaux moments d’émotion, de fous rires et de plaisir. La course s’est déroulée sans trop de casse, seul un bolide a subi de gros ennuis mécaniques qui l’ont contraint à abandonner et trois sorties de route sans gravité ont pimenté l’épreuve.

Les pilotes, petits et grands, ont fait preuve d’ingéniosité, d’imagination et de talent pour construire leurs bolides. Le public ne s’est pas trompé en les encourageant avec des applaudissements et des cris tout au long du parcours. Pour le public tous méritaient le podium.

Danse, moules-frites et jambon grillé

Souhaitons que l’année prochaine cette course puisse être organisée et qu’elle garde toute son authenticité, sa simplicité et qu’elle reste pour tous, un moment de plaisir.

La fête se poursuit avec le concert de la chorale du village "Saint-Martin en chantant", avec un répertoire de chansons populaires. Enfin, la soirée a débuté avec le repas moule frites qui a rencontré une forte affluence, animé par l’excellent groupe "Hashtag à 2". Le mardi, la journée a débuté par le vide-greniers dans les rues du village, l’exposition de mobylettes et de l’incontournable déjeuner aux tripous/tête de veau, organisé par le sport quilles Pierrefiche/Saint-Martin. Les organisateurs ont été dévalisés. À 11 heures, place au vin d’honneur sur la place de l’église. Les festivités ont repris en début d’après-midi avec le concours de pétanque en triplette qui a accueilli 40 équipes et, pour ceux qui craignaient les rayons brûlants du soleil, à l’abri dans la salle des fêtes ont assisté à un beau moment théâtral avec la compagnie "La boudeuse" qui interpréta "La criée verte". Un spectacle haut en couleur sur le défi écologique. Une pièce remplie d’humour ! Les rires et les fous rires ont fusé pendant toute la représentation. Le soir, tous se sont retrouvés à l’apéritif animé par le groupe "Les Duganels". Au moment du repas, de nombreux convives se sont régalés avec le repas jambon grillé aligot. Tandis que l’excellent Olivier Teissèdre a fait danser tout le monde, lors du bal populaire ou petit et grand jouaient des coudes pour pouvoir improviser des chorégraphies.

C’est ainsi que s’est clôturée cette fête, qui a connu un beau succès populaire, où l’ambiance était très joyeuse, amicale.