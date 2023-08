Fêtes, visites, concours et randonnées : les animations de ce dimanche 27 août en Aveyron

Si les températures ont perdu 20 degrés en deux-trois jours et que la pluie a fait sa rentrée, l'été n'en est pas pour autant fini en Aveyron. On sort encore !

Baraqueville.

- Marché aux puces, de 7 heures à 13 heures.

- Marché d’été sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Bournazel.

- Vide-grenier, de 8 heures à 18 heures.

Cassagnes-Bégonhès.

- Fête d’été : 8 heures, brocante, vide-greniers ; 8 h 30 déjeuner ; 9 heures, salon créatif ; 12 heures, dégustation de truites ; 14 heures, concours de pétanque ; 17 heures, thé dansant avec François et Xavier ; 19 heures, dégustation de truites : soirée dansante avec François et Xavier,

- Portes ouvertes à l’aérodrome du Caucart, à 10 heures.

Druelle.

- Fête. De 8 heures à 14 heures, déjeuner avec assiette de charcuterie-tête de veau-tripous animé par Benjamin Malric,

Espalion.

- Première bourse de miniatures et jouets anciens, de 9 heures à 17 heures au centre Francis-Poulenc.

- Rando cyclo VTT : trois circuits proposés, ravitaillements prévus ; inscription à partir de 7 h 30, à 8 heures, rendez-vous au plateau de la Gare.

Grand-Vabre.

- Marché estival, de 9 heures à 13 heures, sur la place de la mairie.

Naucelle.

- Festival de bande dessinée, toute la journée au Vallon des sports.

- Projection du film « Le Colibri », à 21 heures au cinéma.

Rodelle.

- Le Méchoui de Lagnac (réservation au 06 49 98 84 24), à Lagnac.

Rodez.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale à 22 heures.

Saint-André-de-Najac.

- Visites de la chapelle Notre Dame de Laval de 14 h 30 à 18 heures.

Saint-Côme-d’Olt.

- Fête du village. Tout le week-end, animations foraines. 8 heures, tripous de la chasse à la salle des fêtes ; matinée, marché, bandas dans les rues ; 16 heures, défilé de chars « Les émissions télé » ; 20 heures, aligot saucisse géant devant la salle des fêtes ; 22 heures, feu d’artifice, au Foirail, salle des fêtes.

Saint-Hippolyte.

- Grande fête de Rouens : 8 heures, vide grenier ; 9 heures, départ de randonnée quad.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30 à Orlhaguet.

- Fête du village : 8 heures, déjeuner aux tripous ; 16 heures, sosie de Michel Sardou ; 17 h 30, défilé des chars et vélos fleuris ; 20 heures, marché nocturne animé par « la Bourrée de l’Argence » ; 21 h 30, tirage de tombola ; 23 heures, feu d’artifice,

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Concert avec le duo Trampoline, devant la cascade.

La Selve.

- Visite de l’église Saint-Martial, à 10 heures à Lagarde.

Vabre-Tizac.

- Festivités : 8 heures, déjeuner aux tripous ; et vide grenier (au Troucadou) ; 22 h 30 grand bal animé par Didier Malvezin et son orchestre,

Villefranche-de-Rouergue.

- Marché gourmand animé par Sylvie Pullès, à 19 heures, place Saint-Jean.