Moto : Lucas Imbert a survolé le moto-cross de Rodez

Le pilote de l’Hérault, licencié au moto club aspiranais, a fait un carton plein, dimanche 27 août, sur la piste de La Vayssière. Il s’est imposé lors des deux manches du championnat Occitanie Prestige dont il est le tenant du titre.

Si la pluie qui est tombée en masse toute la nuit de samedi 26 à dimanche 27 août avait fait craindre le pire aux organisateurs du moto-cross de Rodez quant à l’état de la piste de La Vayssière, il n’en fut heureusement rien. "Nous avions bien préparé la piste toute la semaine et effectué quelques arrosages pour éviter la poussière, expliquait Séraphin Caussignac, l’un des organisateurs. Quand, samedi soir, les pluies diluviennes qui sont tombées sur le secteur nous ont fait craindre le pire. Nous attendions avec impatience les réactions des premiers pilotes à s’élancer, le matin, et finalement, tous se sont déclarés satisfaits de cette piste et des ornières qui se sont creusées. Ils nous ont dit : "Surtout, ne changez rien !" Ce qui nous a soulagés."

Dimanche 27 août, la piste de la Vayssière accueillait la 37e édition du moto-cross de Rodez. Centre Presse Aveyron - JLB

Une piste qui a permis aux différentes catégories de s’exprimer et de voir le jeune provençal Kenzo Perez s’imposer de bout en bout en catégorie Occitanie MX espoir 85. Alors que Baptiste Bordes remportait le trophée Pyrénées MX 125 et Florent Paulet la coupe Kévin Estival. Dans le cadre du championnat Occitanie prestige, le double champion (2021 et 2022), Lucas Imbert, tenait son rang et survolait les débats, accentuant ainsi son avance au classement 2023. Une compétition au cours de laquelle il s’est imposé sur onze des douze manches déjà disputées.

Pour l’anecdote, pour être présent à Rodez, l’Héraultais a roulé une partie de la nuit après avoir disputé, samedi soir, un Super cross du côté de Bordeaux. Car en dehors du championnat Occitanie le pilote d’Aspiran multiplie les compétitions en participant également au championnat de France Super cross et au championnat de France moto-cross 250. Avant la cérémonie des podiums, c’est avec une grande émotion que Bernard Caussignac a évoqué ses nombreuses années passées à la tête du Moto club ruthénois. Une période durant laquelle il a organisé 20 éditions du moto-cross de Rodez. Le dirigeant espère maintenant que la relève répondra présente pour continuer à porter haut l’événement ruthénois.

Bernard Caussignac, président aux 20 organisations du moto-cross de Rodez. S.C.