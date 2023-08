Livinhac-le-Haut. Portes ouvertes à l’école de foot

Une nouvelle saison se prépare pour l’école de foot des Rives du Lot (USRL). À l’instar des années précédentes, le temps de la journée portes ouvertes arrive.

Cette journée se déroulera au stade de Livinhac-le-Haut, samedi 2 septembre, de 10 heures à 12 heures, pour tous les enfants de 5 à 10 ans, nés entre 2011 et 2016 (catégories U7, U9, U11).

Tous ceux et celles qui souhaitent découvrir et jouer au football sont les bienvenus. Ce sera aussi l’occasion pour les plus "anciens" de s’inscrire et renouveler les inscriptions pour la saison 2023-2024.

Les éducateurs seront disponibles pour renseigner parents et enfants sur le fonctionnement de l’école de foot, la gestion et les lieux des entraînements, les matchs, les tournois pour les plus petits, sans oublier la vie extra-sportive qui se veut riche et conviviale au sein de l’USRL tout au long de la saison.

Contact us.rives.du.lot@gmail.com