Decazeville. Des débuts laborieux pour le Sporting à Caussade

Le Sporting s’est incliné 21 à 14 au terme d’un match à deux visages durant lequel le staff a largement fait tourner l’effectif decazevillois.

Ce premier match amical face à un excellent partenaire de Fédérale 3 était attendu par le staff decazevillois pour établir un premier bilan qui s’avère être mitigé. Un vrai match de préparation dont le staff s’inspirera sûrement pour fixer les axes de travail.

Une première période intéressante, plus rythmée, avec des actions et 30 minutes de bonne qualité, montrant un Sporting inspiré, joueur, même si deux ou trois actions auraient mérité un meilleur sort sans un excès de précipitation ou une petite scorie néfaste. La fin de mi-temps a vu Caussade réagir, mettant la défense aveyronnaise à contribution. 14 à 7 à la pause pour les Decazevillois.

Des axes de travail pour le staff

Beaucoup de changements et l’entrée de quelques nouveaux joueurs ont certainement perturbé la cohésion du groupe qui a eu un peu de mal à se trouver, subissant ainsi la pression Tarn-et-garonnaise.

La domination caussadaise durant une trentaine de minutes et une pluie de pénalité ont empêché les Decazevillois de s’exprimer, même si elles ont mis en évidence une bonne défense individuelle et collective.

Les Decazevillois termineront mieux cette période, mais alors qu’ils pouvaient passer devant au score, c’est une dernière occasion caussadaise dans les arrêts de jeu qui leur donnera le gain du match.

Anthony Julian reconnaissait que si le score importait peu, ils observaient surtout "le comportement des joueurs qui, pour certains, manquent de rythme". "On a fait beaucoup tourner. En première période, avec l’équipe plus conforme, on aurait pu mener davantage. Le but était de voir tous les joueurs pour continuer à travailler."

Le week-end prochain se tiendra le stage à Espalion et un deuxième et dernier match amical samedi contre Levézou Ségala Aveyron.

1e mi-temps

2e mi-temps