Disparition : Raymond Capoulade, figure du Nord-Aveyron, s'en est allé

Celui qui avait rempli son grenier de "Capou" de milliers d'objets d'une autre époque, à Soulages-Bonneval, a disparu ce lundi 28 août à l'âge de 80 ans.

Figure du Nord-Aveyron et du département plus généralement, défenseur infatigable des traditions et de la ruralité, Raymond Capoulade a disparu, ce lundi 28 août 2023, à l'âge de 80 ans. Il était intimement associé à son fameux grenier de "Capou", situé à Soulages-Bonneval, où des milliers d'objets promis à l'oubli ont retrouvé une nouvelle vie dans cet endroit que des centaines de personnes visitaient chaque année.

"Il a animé le village pendant tant d'années"

"C'est une personnalité qui s'en va, confie Lionel Pigot, le maire de Soulages-Bonneval. Il a animé le village pendant tant d'années, et au-delà tout un territoire. Il allait même jusque dans les allées du Salon de l'agriculture à Paris pour faire la promotion du département."

Avec son habit traditionnel de bougnat (large chemise blanche, gilet noir, foulard rouge, pantalon noir de toile épaisse, petites lunettes cerclées de métal et grand chapeau), il incarnait un personnage symbole d'un folklore toujours vivace, trait d’union entre un passé pas si lointain et un présent qui aurait tendance à oublier ses racines.