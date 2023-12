Soulages-Bonneval. Vers un véritable projet social de territoire

La communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène a officialisé son partenariat avec la CAF et la MSA, pour son projet social de territoire, à travers des conventions dédiées, lundi 4 décembre, à Soulages-Bonneval.

Ensemble, Jean Valadier et Geneviève Gasq-Barrès, président et vice-présidente de la communauté de communes, Anne Calvet et Stéphane Bonnefond, présidente et directeur de la CAF de l’Aveyron, ainsi que Jean-Claude Vergely et Pauline Sire, vice-président délégué et directrice adjointe de la MSA Midi-Pyrénées Nord, ont signé une convention d’engagement mutuel pour la mise en œuvre du projet social de territoire.

Cette signature concerne les thématiques de la petite enfance, de l’enfance et la jeunesse, de la parentalité, du handicap, de la vie sociale et de l’accès aux droits. Le public "senior" est aussi intégré dans le projet communautaire, à travers d’autres dispositifs et initiatives, comme le Point Info Seniors et les Assises de l’autonomie.

Le partenariat prend effet sur l’intégralité du territoire Aubrac-Carladez-Viadène, sur la période 2023-2027 et fait état d’une feuille de route permettant l’accompagnement socio-éducatif et l’animation de la vie sociale, autour d’objectifs partagés : favoriser le parcours de l’enfant, resituer la famille comme partenaire principal, établir des coopérations innovantes avec les écoles, faciliter l’engagement des jeunes ou encore intégrer l’accueil inclusif dans un cadre commun.

Chaque partie a apposé sa signature sur les différents documents, officialisant le partenariat.