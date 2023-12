Soulages-Bonneval. Banquet des municipalités aux anciens en toute convivialité

Les municipalités de Soulages-Bonneval et Cassuéjouls ont convié leurs habitants de plus de 63 ans, à l’auberge du moulin, pour le partage du traditionnel repas. Chaleureusement accueillis par Marie-Hélène et son équipe, 44 convives de Soulages-Bonneval et 18 de Cassuéjouls se sont régalés d’une salade composée et son croustillant d’Ecir, suivi d’un confit de canard accompagné de châtaignes et pommes de terre sautées, d’un plateau de fromage, pour conclure en douceur avec une tarte tatin et sa boule de glace. Un moment gourmand et chaleureux pour tous, c’est aussi l’occasion de briser l’isolement, de retrouver des connaissances et prendre des nouvelles de ceux qui sont absents. Tous furent enchantés de ce moment de convivialité.