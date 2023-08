Les jeunes préfèrent YouTube à Twitch pour les jeux vidéo

(ETX Daily Up) - Regarder des personnes jouer aux jeux vidéo est devenu une véritable tendance. Et si Twitch s'est spécialisé dans ce domaine, c'est sur YouTube que les jeunes Américains se tournent le plus. Explications.

YouTube a décidément conquis le coeur des jeunes. D'après l'étude "Precise Advertiser Report: Teens & Youth", menée par PreciseTV/Giraffe Insights auprès de 1.000 personnes âgées entre 13 et 17 ans, entre mars et avril 2023, 76% des répondants ont déclaré choisir YouTube pour regarder d'autres personnes jouer à des jeux vidéo. Un succès qui place la plateforme de vidéo en streaming loin devant Twitch, à la troisième place avec 34% de réponses. Facebook arrive second avec 40% des suffrages.

YouTube s'est toujours imposé comme la plateforme préférée des jeunes, notamment grâce à sa diversité de contenus disponibles. Dans cette même étude, "regarder YouTube" s'est placé en tête, à hauteur de 82%, des activités choisies pour "consommer des contenus", devant "utiliser Facebook" à 66%, "regarder TikTok" à 65% et "jouer à des jeux vidéo" à 64%.

L'application YouTube apparaît d'ailleurs comme le réseau social préféré des jeunes de 13 à 17 ans interrogés à 27%, contre 21% pour TikTok, 20% pour Facebook, 18% pour Instagram et seulement 6% pour Snapchat.

Un marché lucratif

Le rapport souligne que 9 adolescents sur 10 jouent à des jeux vidéo au moins une fois par semaine, et 8 sur 10 jouent en ligne. Par ailleurs, 46% des répondants ont avoué aller sur YouTube pour chercher des informations sur de nouveaux jeux vidéo contre 39% qui se tournent vers leurs amis et 20% vers les publicités à la télévision.

Un marché intéressant pour les marques. En effet, l'étude indique également que c'est sur YouTube que 31% des interrogés se rappellent avoir vu pour la dernière fois une publicité pour un jeu vidéo, contre 17% sur TikTok, et 16% à la télévision. Deux tiers des adolescents seraient plus à même de se rappeler des publicités s'ils jouent à des jeux vidéo en même temps, a indiqué l'étude.

A ne pas négliger non plus, 37% des jeunes déclarent dépenser la majorité de leur argent de poche dans les jeux vidéo. C'est la catégorie qui génère le plus de dépenses, devant la nourriture (36%) et les habits (26%). Un pourcentage qui monte à 40% chez les garçons et 34% chez les filles.