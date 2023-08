Quésaco : les "gap days", ces journées sabbatiques plébiscitées par les jeunes Chinois

(ETX Daily Up) - La Chine a longtemps été connue pour sa culture du travail acharné. Les jeunes Chinois semblent de plus en plus imperméables à cette rhétorique, à l’heure où un grand nombre d’entre eux ont un cruel manque de confiance en l’avenir. Ils lui préfèrent une approche moins productiviste, placée sous le signe des "gap days".

Cette expression anglophone dérive du concept bien connu de la césure ("gap year", en anglais). Ce dispositif permet aux jeunes de faire une pause dans leur parcours académique pour partir à l’étranger, réaliser une mission humanitaire ou encore se consacrer à des projets personnels. Sa durée varie généralement entre un trimestre et un an, en fonction des désirs— mais aussi des finances — de chacun. Mais dans une Chine en plein marasme économique, où les chiffres du chômage des jeunes sont si préoccupants que les autorités ont arrêté de les publier, les moins de 30 ans ne peuvent se permettre de faire une pause aussi longue. C’est pourquoi ils sont nombreux à privilégier les "gap days", ou journées sabbatiques. Des breaks de quelques heures qui leur permettent de prendre du recul vis-à-vis d’un quotidien qu’ils jugent oppressif. "Lorsque mon travail devient pesant, je réserve une chambre d'hôtel près de chez moi pour passer du temps seule, regarder des séries, me faire livrer un fast-food, boire du bubble tea, puis m'endormir rapidement une fois que je suis rassasiée. Lorsque je me réveille le lundi et que je me maquille pour aller travailler, j'ai l'impression d'être à nouveau un être humain", a déclaré une adepte de ces césures express au South Morning China Post.

Beaucoup de jeunes Chinois louent une chambre d’hôtel à la journée pour profiter au mieux de leur "gap day". D’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux sont retournés vivre chez leurs parents, faute de pouvoir accéder à l'autonomie résidentielle. Prendre une journée de césure loin de leur foyer semble être un véritable sas de décompression face au rythme de vie effréné qu’ils subissent et rejettent désormais.Une ode à l'oisiveté

La précarité économique, l’envolée des emplois précaires, la flambée des prix de l’immobilier, les pressions répétées pour se marier et fonder une famille ont fait naître chez les jeunes Chinois une véritable lassitude. S’ils sont plus éduqués et plus riches que leurs aînés, ils se sentent bien moins lotis que la génération précédente, qui a pu profiter d’une croissance à deux chiffres. Ils aspirent à un mode de vie plus lent et plus détendu, loin de la culture de l’effort associée aux semaines "996" (au travail de 9 heures à 21 heures, six jours sur sept).

Les "gap days" s’inscrivent dans cette profonde remise en question du modèle chinois, au même titre que le mouvement "chillax". Ce dernier englobe une variété d’activités et de comportements placés sous le signe de l’hédonisme et de la lenteur. Se promener dans un parc, cuisiner un repas maison, aller à la pêche, déguster du thé… Les adeptes du "chillax" veulent prendre le temps de profiter des petits plaisirs de la vie, quitte à déplaire à Pékin.

Pour cause, les autorités chinoises voient d’un très mauvais œil ces appels à l’oisiveté. Elles essaient de restreindre sur les réseaux sociaux les publications en lien avec le "tang ping", que l’on pourrait traduire par le fait de "rester allongé". Cette mouvance consiste à éviter volontairement toute forme d’effort physique et moral pour participer le moins possible au système capitaliste. Au-delà d’une tendance sur Internet, beaucoup de jeunes Chinois y voient une véritable philosophie de vie.

Malgré la censure de Pékin, les moins de 30 ans semblent déterminer à faire entendre leurs revendications. Que ce soit, en s’allongeant, en adoptant un mode de vie plus "chill" ou en prenant ponctuellement des journées sabbatiques. Un seul mot d’ordre : ne pas en baver pour rien ("chiku", en Chinois) comme l’ont fait leurs parents et leurs grand-parents.