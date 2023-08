Aveyron : les saisonniers de divers horizons racontent leur été de travail

De nombreux saisonniers sont venus de toute la France pour travailler cet été.

Que ce soit par opportunité, bouche-à-oreille ou par quête de grands espaces, les saisonniers sont arrivés dans le Sud-Aveyron avec une idée plus ou moins établie de ce qu’ils pourraient y trouver. Alors que la saison touche à sa fin, ils racontent leur expérience à Millau et ses alentours.

Alice, Bordelaise de 23 ans, a travaillé à la réception du camping des Prades à Mostuéjouls pendant deux mois. "Je connaissais les patrons du camping et j’avais besoin de changer d’air. Je voulais découvrir une nouvelle région et profiter de la nature."

Et c’est un argument qui revient souvent. La prépondérance de la nature fait souvent partie des critères motivant les saisonniers. "C’était très agréable de travailler en pleine nature, au milieu des causses et au bord du Tarn."

Globalement "contente de l’expérience", les Aveyronnais qu’elle a rencontrés étaient selon elle "des gens très accueillants, dans le partage", même si elle reconnaît que certains peuvent être "très fiers, voire négatif quant au fait qu’on ne vient pas d’ici, surtout en venant de Bordeaux", conclut-elle en souriant.

Valentin et Paloma sont venus d’Angers et de Lille pour effectuer leur saison dans au camping Huttopia. C’est le bouche-à-oreille et les conseils d’une amie qui les ont poussés à venir dans le Sud-Aveyron. "Une copine m’a très bien vendu Millau, surtout les randonnées qu’il y a à faire dans la région", indique Valentin. Celui qui avait pour habitude de travailler à l’usine l’été ne regrette pas le déplacement. "C’est quand même mieux ici. Tu sors du travail et tu vois ce paysage, ces belles montagnes."

L’hospitalité aveyronnaise ne se dément pas

Des décors qui ne manquent pas d’animation, comme l’a constaté Paloma. "J’étais très surprise du nombre de choses à faire dans la région. J’étais déjà passé à Millau, sans vraiment m’y arrêter." La Lilloise salue également la qualité de la gastronomie et des restaurants locaux. "On mange très bien ici. Nous avons testé le Jeu de paume, c’était excellent." "En plus, c’est très agréable de se balader en ville, coupe Valentin. Il y a ce silence… On peut entendre les oiseaux. Ça fait du bien !"

Avant de conclure : "Je n’étais jamais venu, mais ça donne vraiment envie de revenir, c’était une expérience incroyable."

Jonathan aussi a été conquis par son passage en Aveyron. Le jeune homme de 22 ans a débarqué car on lui avait promis de grands espaces naturels. "Je ne savais pas qu’il y avait autant de sports de pleine nature. J’ai fait du canoë et je ferai sûrement du parapente avant de partir."

Venu de Toulouse et visiblement observateur, il a vite remarqué les petites différences entre une grande ville et une localité plus modeste. "C’est très différent ici. Ça se voit dans les regards. Tu sens que les gens se cherchent, espèrent croiser quelqu’un qu’ils connaissent." Lui aussi songe à revenir l’année prochaine. "Il y a tout ici : la bonne humeur, le soleil, et beaucoup de sport."