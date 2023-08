Réquista. -B.-Delfau

Parce que le cirque est le spectacle le plus intergénérationnel, l’équipe d’animation de la Résidence Jean-Baptiste-Delfau a proposé le lundi 21 août un spectacle de cirque aux résidents avec la famille Francotelli.

Dès le lancement de la musique, la magie opère et emmène les résidents vers un merveilleux voyage dans l’univers du cirque durant plus d’une heure, bien au frais dans la salle d’animation. Le cirque familial a proposé aux résidents des numéros variés, avec des artistes de tous âges de 2 générations différentes. Les jongleurs et les animaux comme Martin le bouc, chien, chat et colombes qui ont fait sensation, les équilibristes les ont fait frissonner, le clown rire, et les sœurs Francotelli avec leurs hula-hoops rêver… C’est bien ce qu’on attend du cirque, un éventail de sensations.

Ce beau spectacle a enthousiasmé tous les résidents qui en garderont un excellent souvenir.