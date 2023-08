Campouriez. Belle exposition d’André Lavergne

Artiste peintre, dessinateur mais aussi, graveur, André Lavergne, enfant du pays, expose régulièrement dans cette petite galerie de Bés-Bédène situé sur son piton rocheux tel un joyau dans son écrin.

Son style figuratif met en scène les paysages luxuriants de la Viadène et de l’Aubrac peints à l’huile et à l’aquarelle, avec des gravures à l’eau-forte. On ne peut pas citer André Lavergne sans dire qu’il est avant tout un graveur hors du commun. En 1981, il réalise la gravure de son premier timbre-poste français : "Hommage aux martyrs de Châteaubriant" . En 1992, il décroche la médaille d’or au Salon des Artistes français, récompense qui sera suivie de nombreuses autres.

Il a émis près de 300 timbres pour les territoires d’Outre-Mer mais aussi pour la France, Andorre et Monaco. En 2023 : "Maison Caillebotte", et sa dernière création "Enzo Ferrari".

En novembre, ce sera l’émission du timbre "La prohibition – Saint-Pierre-et-Miquelon".