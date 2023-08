Le Nayrac. Belle soirée au quartier du Couderc

Le quartier du Couderc s’anime en été et ses habitants aiment partager une soirée autour d’un bon repas. Le four communal étant présent là, pourquoi ne pas l’utiliser ? La décision prise avec l’accord de Christian qui veut bien procéder à l’allumage et à la cuisson, il faut penser au menu… Le chou farci s’impose et il est décidé de préparer ce plat régional en mettant les recettes de chacun en commun. Ainsi une dizaine de personnes se réunissent chez Marie-Claire et se mettent au travail pour plusieurs heures. Au cours de l’après-midi, il est temps d’enfourner toutes les cocottes sous l’œil vigilant de Christian qui ne ménage pas ses efforts malgré la chaleur.

À la tombée de la nuit, les voisins, leurs amis arrivent et prennent l’apéritif tout en profitant de la fraîcheur du soir et en attendant de passer à table. Après une petite mise en bouche melon-jambon, les choux farcis sont servis et sont très appréciés par l’ensemble des participants qui ne manquent pas de féliciter tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette soirée qui se prolonge tout en savourant les desserts et en pensant déjà à la prochaine édition en 2024 !