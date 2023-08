Bozouls : le père Jubilée quitte la paroisse de Notre-Dame-des-Causses

Le père Francis Jubilée Dominic est arrivé comme prêtre référent à Bozouls, il y a six ans, pour diriger la paroisse Notre-Dame-des-Causses.

Originaire d’un petit village du Tamil Nadu au sud de l’Inde, au contact des prêtes missionnaires français, le père Francis Jubilée Dominic apprend en deuxième langue le français à Pondichéry. Il arrive ensuite en France en 2008 comme séminariste puis retourne dans son pays d’origine pendant une année.

En 2011, il est nommé comme prêtre dans le Ségala d’abord à Baraqueville puis à Rieupeyroux pendant 5 ans avant de venir à Bozouls en 2017. Il vient d’être nommé à Réquista et partira le 29 août. Le père Francis Jubilée Dominic sera remplacé par le père Bernard Fixes qui arrive de Saint-Geniez-d’Olt. "Mon passage à Bozouls a été extraordinaire et marqué par la fraternité des gens et leur attention amicale ; ce n’est pas toujours le prêtre qui forme mais il reçoit beaucoup des paroissiens", indique le père Jubilée. Son meilleur souvenir à Bozouls restera la célébration de ses 10 ans de sacerdoce le 11 décembre 2022 à Saint Pie X.

Francis Jubilée Dominic a marqué favorablement son passage dans la cité.