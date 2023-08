Disparition : le maire de Rullac-Saint-Cirq, Patrick Robert est décédé à 69 ans

Patrick Robert est décédé ce mardi 29 août à l'âge de 69 ans.

Le maire de Rullac-Saint-Cirq, Patrick Robert, est soudainement décédé, ce mardi 29 août, à l’âge de 69 ans. Réélu à la tête de son village lors des dernières élections municipales de 2020, il était également vice-président en charge de la gestion des déchets de la Communauté de Communes du Réquistanais. Il était aussi très investi depuis plusieurs années dans la vie politique à tous les niveaux.

Michel Causse, maire de Réquista et président de la communauté de communes, se disait "très peiné par cette disparition. Je suis encore sous le choc de cette nouvelle. À titre personnel, je viens de perdre un ami que je connaissais depuis douze ans. Politiquement, c’était un homme très droit. On pouvait lui faire confiance et il était très dévoué".

Un homme d’idées

Le député de la 3e circonscription, Jean-François Rousset tenait aussi à "présenter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Patrick Robert".

"Nous nous étions rencontrés au Syndicat des ordures ménagères de l’Aveyron quand j’y étais délégué puis président, raconte le député. Nous nous croisions régulièrement sur les routes aveyronnaises. J’ai toujours eu plaisir à travailler avec lui. Ensemble nous partagions des projets d’avenir pour notre département. Un homme d’idées, aveyronnais engagé, qui mérite qu’on rende hommage à son travail à sa sincérité".