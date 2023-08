Decazeville. Le centre social dévoile son programme pour la rentrée

Dans le cadre de sa mission "Loisirs intergénérationnels" le Centre social Decazeville communauté a concocté son nouveau programme de la rentrée 2023.

Il y en aura pour tous les goûts :

- Les ateliers "Parlotte/Popote" initiés sur les communes de Cransac et Bouillac depuis un an déjà, et qui remportent un franc succès, embarqueront le 14 septembre sur le bateau d’Olt pour cuisiner et déjeuner au fil de l’eau.

Ces ateliers cuisine seront à nouveau proposés en octobre, novembre et décembre sur leur commune respective. Inscriptions obligatoires et participation de 3 euros.

- Dès le 11 septembre, dans les locaux du Centre social, place Cabrol à Decazeville, artistes confirmés et en herbe reprendront leurs crayons et pinceaux pour participer aux ateliers dessin/peinture, tous les lundis de 13 h 30 à 16 h 30. Sur inscription, gratuit et ouvert à tous.

- Les "gribouilleurs" du jeudi ont déjà hâte de se retrouver à l’atelier Écriture proposé tous les jeudis de 18heurs à 20 heures. Chacun peut s’essayer en toute simplicité au plaisir d’écrire poèmes, nouvelles, cadavres exquis et autre histoires romanesques autour d’agapes et pots d’amitié partagés.

Animation sur inscription, gratuite et ouverte à tous.

Quelques nouveautés

- À compter du 6 septembre, dans les locaux des Orteils au Soleil à Cransac et avec la participation de leur équipe, le premier mercredi du mois de 9 h 30 à 11 h 30, les machines à coudre de l’atelier couture vont retentir à nouveau. Sur inscription, gratuit et ouvert à tous. Transport possible au départ de Decazeville.

- L’arrivée d’une après-midi jeux de société un jeudi par mois pour en découvrir de nouveaux et redécouvrir entre habitants le partage d’un moment ludique est annoncée. Sur inscription, gratuit et ouvert à tous.

- Activité physique adaptée pour tous une fois par mois à Cransac et Bouillac de 14 heures à 16 heures. Sur inscription, gratuit et ouvert à tous. Transport possible au départ de Decazeville.

Renseignements et inscriptions

au 05 65 47 96 73.