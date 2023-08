Les cours pour les adultes font leur rentrée à Paris

Les cours pour les adultes concernent autant la culture générale, les métiers, les langues, le business, le droit, la finance, les métiers de création (couture, cuir, textile...). Ils font leur rentrée le 4 septembre.

Comme tous les ans, les Cours d'Adultes de Paris (CAP) vont faire leur rentrée. Ils s'adressent à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, parisiennes ou non, dans la limite des places disponibles. Pour les cours annuels et les formations du premier semestre, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 4 septembre. Le nouveau catalogue 2023/2024 est disponible, en ligne

Le service des Cours d’Adultes de Paris (SCAP) est présent dans les 140 écoles et collèges parisiens, qu’il s’agisse d’une formation s’inscrivant dans un projet professionnel ou destinée à élargir le champ de ses connaissances. Les cours sont réservés exclusivement aux adultes de 18 ans et plus.

Les cours concernent autant la culture générale, les métiers, les langues, le business, le droit, la finance, les métiers de création (couture, cuir, textile...). Il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut autant les suivre en présentiel qu'en distanciel, durant sa pause déjeuner ou le samedi matin. Plus aucune excuse pour ne pas se former, tout au long de sa vie !