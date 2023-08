Druelle Balsac. Une journée familiale au prieuré du Sauvage avec le Rotary Club

Depuis six années, le Rotary club de Rodez organise une journée familiale au Prieuré du Sauvage. Cette année, cette manifestation se déroulera dimanche 10 septembre. Le matin, pour les marcheurs, une randonnée précédera un sympathique repas pris dans la salle principale du Prieuré ou en extérieur suivant le temps. Les bénéfices de cette journée seront entièrement reversés à l’association des Amis du Prieuré, présidée par le Docteur Marc Dugué-Boyer afin de contribuer à œuvrer à la restauration de ce beau patrimoine. Cette année, le Rotary club remettra une plaque qui entérinera cette participation déjà bien enracinée et qui devrait se pérenniser. Le Rotary ruthénois et les bénévoles du Prieuré du Sauvage vous espèrent nombreux pour participer à cette journée très conviviale afin d’aider financièrement cette association. Renseignements et inscriptions : Catherine Gil 06 80 26 61 00.