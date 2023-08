Rodez. Contestée sur l’Aubrac, l’animation de La LPO se replie à Nant

Les 2 et 3 septembre auront lieu les journées mondiales des vautours. À cette occasion, la LPO avait organisé des rendez-vous sur l’Aubrac avant de changer de lieu pour se replier dans le Sud-Aveyron et le hameau des Plos, à Nant.

Ce week-end, samedi et dimanche, se tient les journées mondiales des vautours. À cette occasion, la LPO (Ligue de protection des oiseaux) souhaitait organiser des rencontres afin de faire mieux connaître cet oiseau, les différentes espèces, au nombre de quatre, qui vivent en Aveyron (le Gypaète barbu, le vautour moine, le vautour fauve et le vautour percnoptère). Ces rencontres devaient se tenir initialement sur l’Aubrac. Seulement, cette initiative n’a pas été du goût de certains agriculteurs.

"Nous avons donc préféré changer le lieu de ces rendez-vous et se retrouver à Nant, dans le Sud-Aveyron, précise Rodolphe Liozon, directeur de la délégation territoriale de l’Aveyron LPO Occitanie. Nous ne sommes pas là pour jeter de l’huile sur le feu. Mais nous prévoyons d’aller à leur rencontre, dans un autre contexte."

La présence du vautour sur l’Aubrac est relativement récente. Elle remonte à une dizaine d’années. "Alors que dans le Sud-Aveyron, leur présence est beaucoup plus ancienne. Sur le Larzac, dans les années 80, les agriculteurs apprenaient déjà à vivre avec", poursuit Rodolphe Liozon. Les populations de vautours qui se retrouvent sur l’Aubrac proviennent du sud du département. "Avec la multiplication des individus, les vautours doivent aller chercher leur nourriture plus loin", explique le directeur de la délégation territoire de la LPO Occitanie. La Ligue de protection des oiseaux proposera donc des activités, du dessin notamment, pour mieux connaître ces oiseaux, leur mode de vie avec possibilité de les observer de plus près.

La LPO donne donc rendez-vous samedi 2 septembre au niveau du parking juste avant le hameau des Plos à Nant, de 9 heures à 16 heures. L’animation est gratuite.