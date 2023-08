Taxe foncière 2023 : mensualisé ou non mensualisé, jusqu'à quelle date pouvez-vous payer votre impôt ?

Comme le rappelle l'UFC Que Choisir, la hausse des valeurs locatives s’appliquera aussi pour le calcul des autres impôts locaux payables en 2023 : taxe d’habitation sur les résidences secondaires et taxe sur les logements vacants (TLV).

De plus, le projet de loi de finances prévoit d’étendre l’application de la TLV à davantage de communes et d’augmenter ses taux d’imposition de 12,5 % et 25 % à 17 % et 34 % à compter de 2023.

Les propriétaires d’un logement vide et inoccupé depuis plus d’un an, situé dans une commune où il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande locative, doivent donc aussi s’attendre à une explosion de leurs impôts locaux l’an prochain.