Cueillette des champignons : 2 fois plus d’intoxications qu’en 2022

La météo pluvieuse de cet été a eu pour effet d’avancer la saison des champignons… et donc les risques inhérents à la cueillette. Depuis le 1er août 2023, les intoxications rapportées aux centres antipoison sont en augmentation : plus de 250 cas ont déjà été recensés, soit deux fois plus qu’en 2022.

L’année 2022 avait été déjà été marquée par une hausse des intoxications – liées à la cueillette des champignons – par rapport aux années précédentes (1 923 intoxications contre 1 269 en 2021). La saison 2023, favorisée par une météo capricieuse dans plusieurs régions de France au mois d’août – a déjà connu plus de 250 intoxications, soit le double de l’année dernière à la même époque.

"Ces intoxications résultent de plusieurs causes", alerte l’Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses).Et d’expliquer : "confusion d’une espèce comestible avec une espèce toxique, parfois du fait de l’utilisation d’une application de reconnaissance de champignons sur smartphone donnant une identification erronée des champignons cueillis, ou encore consommation de champignons comestibles en mauvais état, mal conservés ou insuffisamment cuits."

Face à cette hausse des cas, un rappel des bonnes conduites de ramassage et de consommation s’impose donc :

Ne ramassez uniquement les champignons que vous connaissez parfaitement (certains champignons hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles) ;

àu moindre doute sur l’état ou l’identification d’un des champignons récoltés, ne consommez pas votre récolte avant de l’avoir faite contrôler par un spécialiste en la matière ;

cueillez uniquement les spécimens en bon état et prélevez la totalité du champignon : pied et chapeau ;

séparez bien les espèces de champignons pour éviter le mélange de morceaux vénéneux avec des champignons comestibles ;

déposez les champignons dans une caisse, un carton ou un panier, mais jamais dans un sac plastique, qui accélère le pourrissement ;

consommez les champignons en quantité raisonnable après une cuisson suffisante (20 à 30 minutes à la poêle ou 15 minutes à l’eau bouillante) et ne consommez jamais des champignons sauvages crus ;

n’en donnez pas à de jeunes enfants ;

ne consommez pas de champignon identifié au seul moyen d’une application de reconnaissance de champignons sur smartphone, en raison du risque élevé d’erreur.

En cas d’apparition de symptômes à la suite d’une consommation de champignons – diarrhées, vomissements, nausées, tremblements, vertiges, troubles de la vue, etc. – appelez immédiatement un centre antipoison :