Muret-le-Château. La RD 904 élargie et sécurisée

Au vu de l’étroitesse de la RD 904 et de l’avancement du nez rocheux, le Conseil départemental a décidé d’améliorer cette portion de voie depuis le bourg de Muret-le-Château jusqu’au plateau des Espeyroux. Cela a permis d’élargir la voie et d’améliorer la sécurité. Les travaux, prévus initialement pour une durée de 2 mois, ont débuté en mai 2022. Vu la dureté de la roche et le faible avancement du chantier, il a été décidé de suspendre les travaux durant la période estivale. Ils ont pu reprendre entre le 5 septembre et le 1er novembre 2022 pour le déblaiement et la mise en sécurité de la voie. Ce mois de juin 2023 vient de voir la mise en place de grave émulsion, puis en juillet celle d’un bicouche de finition. La réalisation de cette belle opération s’élève à un montant de 600 000 €.