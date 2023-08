Villefranche-de-Rouergue. Le club d’athlétisme prêt pour la rentrée

Samedi 2 septembre, les athlètes de l’ACVR retrouveront la piste du stade Henri-Lagarde, à partir de 10 heures. L’Athletic-club Villefranche-de-Rouergue propose de découvrir l’athlétisme, lors de deux séances d’essai ouvertes à tous les débutants, de 7 à 77 ans. Il est possible pour les plus jeunes, de s’initier aux trois familles d’épreuves : sauter – lancer – courir. Les pratiquants des catégories seniors et masters sont répartis en différents groupes : piste, course sur route, trail ou marche nordique. Cette saison, le club est éligible aux Labels FFA. Les objectifs sont ambitieux : participation au championnat de France de cross, constitution d’une équipe pour le championnat de France Interclubs, haut de classement dans les épreuves de course hors-stade. Au printemps 2024, les meilleurs coureurs sont attendus pour une nouvelle édition du Printemps des Kiwis.