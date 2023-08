Laissac-Sévérac l'Église. Réflexion sur l’îlot Vigarié

Samedi 2 septembre, à partir de 11 heures, la municipalité de Laissac-Sévérac-l’Église propose aux habitants de venir échanger autour de l’avenir de l’îlot Vigarié. Cet espace, resté pendant longtemps confidentiel, s’ouvre progressivement au public. Quelques manifestations y ont déjà eu lieu.

À l’initiative de la mairie, un groupe de travail, piloté par l’Association de développement des pays aveyronnais et tarnais (Adefpat) a été constitué pour réfléchir au futur de cet îlot et des bâtiments qu’il abrite. À l’issue de quatre séances de travail, ce groupe de travail a souhaité construire les modalités d’une concertation ouverte plus largement à la population. Il a été retenu d’accueillir les habitants au sein de l’îlot Vigarié avec un pot offert par la mairie.

Lors de ce moment convivial, il sera possible pour les habitants de s’exprimer et de partager leurs idées à propos de l’utilisation possible de cet espace.