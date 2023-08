Téléphonie : cette carte interactive révèle si votre commune bénéficie d'une bonne couverture mobile

La carte de l'Arcep vous permet de comparer la couverture mobile des principaux opérateurs autour de chez vous.

Les quatre principaux opérateurs de téléphonie en France (que sont Bouygues, Free, Orange et SFR) couvrent quasiment la totalité du territoire en internet mobile et en communications (appel et SMS). Mais vous pourriez bien vous trouver dans des zones encore désertes, voire dans des zones où la qualité du réseau ne possède pas une bonne évaluation.

Pour tenter d'y voir plus clair, l'Autorité de régulation des communications électronique et des postes (Arcep) a mis à dispositif une carte en ligne interactive. Il est possible de faire apparaître les territoires couverts par l'opérateur de téléphonie de votre choix et ainsi savoir où vous captez la 3G, 4G et 5G... et découvrir si vous êtes dans une zone blanche.

On découvre à travers cette carte que l'Aveyron n'est pas tout à fait couverte à 100 %. Le réseau internet sur téléphone en 4G disparaît autour de Clairvaux-d'Aveyron, entre Druelle et Mayran, autour de de Saint-André-de-Najac, de Tauriac-de-Naucelle, de Saint-Beauzély, de Saint-Léons ou encore de Réquista ou Montpeyroux. Le désert internet est plus ou moins marqué selon l'opérateur.

La couverture 4G est similaire entre les quatre principaux opérateurs. Les zones en blanc ne sont pas encore couvertes. Arcep

La carte interactive de l'Arcep place également les émetteurs 5G sur le territoire.

Vérifier la qualité du réseau

La qualité du réseau peut aussi être évaluée, en comparant les quatre principaux opérateurs. On peut alors voir en un clin d'oeil qu'il est défaillant à Laguiole avec Bouygues et SFR, mais fonctionnel avec Free et Orange. A l'inverse, les voyants sont au rouge à Conques avec l'opérateur Free, mais au vert avec les trois autres.

L'état du réseau sur les principaux axes du pays peut également être évalué. Les quatre opérateurs proposent une bonne qualité sur l'ensemble de la RN 88, sauf Free qui est dans le rouge sur un large portion partant de Baraqueville jusqu'à Gages-Montrozier, en passant par Rodez.

On voit ici que Free a une mauvaise qualité de réseau sur la RN 88 en approchant de Rodez. Arcep

