CARTES. Retour des orages ce vendredi soir : Météo France place 12 départements en vigilance jaune dont deux pour pluie-inondation

La journée de ce vendredi 1er septembre 2023, si elle sera maussade dans le nord, sera essentiellement ensoleillée dans le sud. Attention aux orages en soirée dans le Sud-Ouest. Et à une brève dégradation du temps ce week-end en Occitanie.

À partir de ce vendredi 1er septembre 2023, 21 h, Météo France place neufs départements du Sud-Ouest en vigilance jaune orages :

Charente-Maritime

Charente

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Gironde

Pyrénées-Atlantiques

Deux se situent en Occitanie :

Gers

Hautes-Pyrénées

En revanche, depuis 6 h, deux départements du nord de la France sont placés en vigilance jaune pluie-inondation : le Nord, le Pas-de-Calais. Et le Finistère pour crues.

Une vigilance jaune émise pour ce vendredi 1er septembre 2023. Document - Météo France

Maussade au nord, dégradation orageuse dans le Sud-Ouest

En effet, dans leur dernier bulletin météorologique, les prévisionnistes confirment un "temps maussade dans le nord et dégradation orageuse en soirée dans le Sud-Ouest".

Et de détailler : "La perturbation donne encore un temps pluvieux sur le Nord-Ouest le matin, mais quelques éclaircies se développent sur la pointe bretonne au fil des heures. Dans l'après-midi, des averses sont attendues des pays de Loire à la frontière belge avec quelques coups de tonnerre".

De possibles épisodes de grêle et de rafales de vent

Dans le sud, "la journée va se dérouler sous un soleil plus ou moins présent". Mais c'est dans la soirée, qu'il va falloir être attentif. "Le temps se dégrade sur le Sud-Ouest avec des orages qui éclatent. Ils peuvent être assez forts sur le sud de l'Aquitaine où ils s'accompagnent de grêle par endroits et de rafales de vent".

Côté températures

Voici les températures maximales prévues pour ce vendredi 1er septembre : Brest : 20 °C ; Paris : 25 °C ; Lyon : 30 °C ; Biarritz : 25 °C ; Cherbourg : 19 °C ; Tours : 24 °C ; Clermont-Ferrand : 29 °C ; Perpignan : 27 °C ; Rennes : 23 °C ; Nancy : 25 °C ; Limoges : 28 °C ; Marseille : 28 °C ; Nantes : 22 °C ; Strasbourg : 26 °C ; Bordeaux : 31 °C ; Nice : 24 °C ; Lille : 23 °C ; Dijon : 28 °C ; Toulouse : 32 °C.

Quel temps en Occitanie ?

La journée de ce vendredi 1er septembre sera belle et ensoleillée dans la région avec des températures oscillant en matinée entre 12 °C et 21 °C. Puis, dans l'après-midi, entre 20 °C et 31 °C.

Les prévisions de ce vendredi après-midi. Document - Météo France

En soirée, des risques de grêle sont annoncés sur la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées et des averses sur l'ensemble de l'Occitanie dans la nuit du 1er au 2 septembre.