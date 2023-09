Entraygues-sur-Truyère. Derniers jours pour "Liberté et précision" à la galerie du Don du Fel

Ce sont les derniers jours pour admirer l’exposition "Liberté et précision". Jusqu’au 14 septembre, vous attendent des œuvres surprenantes de quatre artistes à la galerie du Don du Fel. " Pour ces quatre artistes, la pratique du design est le précepte de fond".

Des œuvres d’une précision impeccable comme les porcelaines de Nicholas Lees, tournées au tour à bois avant cuisson, et donnant cet aspect découpé irréel et délicat, les pièces importantes de Sangwoo Kim, polies au disque à diamants et lisses comme des galets.

Grainne Watts peint à la main, à vue d’œil deux engobes l’une sur l’autre, donnant un aspect pointillé à ses œuvres, et James Oughtibridge expose des pièces massives comme sculptées dans le marbre. Une exposition magnifique à venir admirer pour le plaisir.