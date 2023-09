Estaing. Deux jeunes talents pour un concert

Après l’église paroissiale de Coubisou, puis la cour du château de Cabrespines, cette année la municipalité et l’association "Musique en Joie" avaient choisi l’église du Monastère pour son concert d’été. Il a eu lieu devant un public attentif et conquis.

Le jeune violoniste, Gianfranco Garofalo, né en 2002 à Caracas (Vénézuéla), était accompagné cette année de l’accordéoniste russe, Larisa Strelnikova. Ces deux jeunes artistes poursuivent leurs études dans de hautes écoles de musique à Genève pour Gianfranco et à Lausanne pour Larisa. Effectuant de brillantes études, ces jeunes talents de tous horizons sont soutenus et encouragés par l’association Musique en Joie qui, en plus de les accompagner à subvenir à leurs besoins quotidiens, les aide à faire connaître leur talent en organisant des concerts. Aussi, les morceaux sélectionnés pour ce concert de musique classique ont permis à l’ensemble des mélomanes de partager un beau moment musical. Bach, Telemann, Mozart, Tchaïkovsky, Piazzolia… ou encore des airs russes et vénézuéliens, spécialement arrangés pour violon et accordéon, des œuvres jouées avec aisance et talent sous les voûtes de l’église du Monastère.

Ce fut un tonnerre d’applaudissement pour leur dire "merci Gianfranco et Larisa". A l’issue du concert, le verre de l’amitié, offert par la commune, donnait l’occasion aux participants d’échanger avec les artistes et l’association.