Réquista. Hommage des élus à Patrick Robert

C’est avec une grande tristesse et beaucoup d’émotion que les membres de la communauté de communes du Réquistanais ont appris la nouvelle du décès brutal de leur collègue Patrick Robert, maire de Rullac-Saint-Cirq.

Premier vice-président du conseil communautaire, c’était un élu compétent, expérimenté qui exerçait ses missions avec beaucoup d’efficacité. Discret, homme de conviction il était écouté et sa parole appréciée.

Particulièrement investi dans sa mission de responsable de la collecte des ordures ménagères et du tri des déchets, il était très apprécié par l’équipe technique et les collaborateurs de la collectivité. Homme empathique, généreux et loyal il était aussi un véritable ami pour beaucoup d’entre nous. Son départ va laisser un grand vide au sein de notre communauté.

Tous les élus et les collaborateurs de la communauté de communes du Réquistanais adressent à toute sa famille leurs sincères condoléances et participent à leur peine.